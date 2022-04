Elisabeth Förster-Waldl ist Universitätsprofessorin für klinische Immunologie an der Medizinischen Universität Wien. Sie hat nicht nur eine immunologische Fachausbildung, sondern auch eine kinderfachärztliche Ausbildung. „Kinder gesund zu machen und Kinder gesund zu halten ist eine Investition in die Zukunft“, ist sie überzeugt.

Was sie an der Immunologie fasziniert: „Unser Immunsystem ist eine Allegorie aufs Leben: Es geht ja ununterbrochen darum, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen.“

Zu ihren prägendsten Erfahrungen zählt Elisabeth Förster-Waldl ihre Forschungsaufenthalte im Ausland u.a. in Basel, in Südkalifornien und an der Charité in Berlin. Dabei befasste sie sich mehrmals mit DNA-Impfstoffen, die lange als stabiler eingeschätzt wurden als die heute gegen Covid-19 eingesetzten mRNA-Impfstoffe.

„Es gibt viele Dinge, für die ich dankbar sein kann“, sagt Elisabeth Förster-Waldl, „aber sehr große Dankbarkeit habe ich empfunden, als mein 95-jähriger Vater seine Covid-Impfungen bekommen hat und bisher, trotz Vorerkrankungen, sehr gut durch die Pandemie gekommen ist.“

50 starke Frauen vor den Vorhang – auf radio klassik Stephansdom.

Eine Sendereihe powered by Club alpha.