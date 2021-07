Diese Woche heißt es, Vorhang auf für: Elisabeth Hagleitner. Sie ist Notarin im 23. Wiener Gemeindebezirk.

„Ich habe mich nach der Matura riesig gefreut zu studieren“, sagt Elisabeth Hagleitner, die nach ihrem Jusstudium das Gerichtsjahr absolvierte und anschließend in einer Bank tätig war: „Nach der Geburt meines zweiten Kindes habe ich umgesattelt und in einem Notariat zu arbeiten begonnen – Mütter waren in der Bank damals nicht so gern gesehen.“

Als eine der größten Herausforderungen bezeichnet es Elisabeth Hagleitner, berufstätig und Mutter gleichzeitig zu sein: „Denn man versucht in beidem sein Bestes zu geben und manchmal ist der Tag einfach zu kurz.“

Sehr geprägt hat sie ihr Umstieg von der Angestellten in die Selbstständigkeit als Notarin: „Das war ein wirklich großer Schritt.“

Wichtig sei, dass einem Freude mache, was man tue. Und: „Das Leben ist Entwicklung. Seinen Weg zu gehen kann mitunter unangenehm sein, aber – Stillstand ist für mich keine Option.“

50 starke Frauen vor den Vorhang – auf radio klassik Stephansdom. Eine Sendereihe powered by Club alpha.