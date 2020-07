Home Lebenswege Sommer-Lebenswege Elisabeth Klauser

Im Winter betreibt sie in St. Pölten eine Energetische Praxis, im Sommer ist sie Sennerin: Elisabeth Klauser ist die Halterin der Geißenbergalm in Schwarzenbach im niederösterreichischen Pielachtal. Fast 80 Jungtiere sind in diesem Jahr in ihrer Obhut. Über ihre Faszination für die Psychologie der Kühe, über das meditative Gehen und das Freiheitsgefühl beim Blick über die Gipfel erzählt Elisabeth Klauser im Sommerlebensweg, gestaltet von Marlene Groihofer.