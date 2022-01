Diese Woche heißt es, Vorhang auf für Elke Hesse.

Elke Hesse hat einen bunten Lebenslauf und hat nach einem Festival in Deutschland das MuTh, den Konzertsaal der Wiener Sängerknaben aufgebaut. Und sie baut wieder auf, etwas Ähnliches in der Schweiz am Vierwaldstätter See. Ihr Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht“. Sie glaubt unverbesserich an das Gute im Menschen!

50 starke Frauen vor den Vorhang – auf radio klassik Stephansdom. Eine Sendereihe powered by Club alpha.