CD der Woche Emilie Mayer: Symphonies 1 & 2.

Interpret: NDR Radiophilharmonie, Leo McFall

Label: cpo

EAN: 761203529322

In den vergangenen Jahren ist es gelungen, mehr und mehr Repertoire von Komponistinnen der vergangenen Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte zu entdecken, zu erforschen und schließlich auch aufzunehmen. Zu den bedeutendsten Vertreterinnen ihrer Zunft im 19. Jahrhundert gehört Emilie Mayer. Unsere CD der Woche enthält ihre ersten beiden Symphonien.

Zugegeben, sie war, im Gegensatz zu vielen ihrer Zeitgenossinnen, finanziell unabhängig und konnte sich so ausschließlich dem Komponieren widmen. Doch einfach hatte es auch Emilie Mayer nicht und als kreative, schöpferische Kraft in der Musik wurde sie genauso wenig beachtet, wie Clara Schumann, Fanny Mendelssohn und andere mehr. „Im Tod verhasst ist mir alles, was nach Frauenemanzipation schmeckt.“ Hat Hans von Bülow einmal gesagt und selbst Johannes Brahms ließ sich zu dem Satz „Es wird erst dann eine große Komponistin geben, wenn der erste Mann ein Kind zur Welt gebracht hat.“ hinreißen. Zum Glück haben sich die Zeiten geändert.

Und zum Glück hat sich auch Emilie Mayer, trotz dieser Umstände, nicht davon abbringen lassen, ihren Weg als Komponistin zu beschreiten. In Stettin wurde sie von Carl Loewe ausgebildet, in Berlin ist sie später noch durch die Schule von Adolf Marx und Wilhelm Wieprecht gegangen. Die beiden Symphonien eins und zwei, die nun in einer hervorragenden Aufnahme der NDR Radiophilharmonie unter Leo McFall vorliegen, dürften noch aus den Stettiner Jahren stammen. Formal klassisch angelegt, doch mit romantischem Grundgestus ausgestattet. Eine wunderbare Repertoireerweiterung in Sachen frühromantischer Symphonik. Und zu der Frage, ob es denn das Männliche oder Weibliche in der Musik gäbe… Ich für meinen Teil erkenne weder das Eine noch das Andere und halte mich hier, wie auch sonst, an den viel zitierten Satz: Es gibt nur gute oder schlechte Musik. Und diese gehört eindeutig zur guten Sorte! (mg)