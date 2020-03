Home Perspektiven Empowerment für Frauen und Hilfe für benachteiligte Kinder.

Die Fastenzeit ist traditionell auch eine Zeit in der christliches Engagement für benachteiligte Menschen im Fokus steht. In den Perspektiven kommen drei Initiativen vor, die Frauen und benachteiligten Kindern helfen.

Am Freitag, 6. März ist Weltgebetstag der Frauen. Schwerpunktland ist dieses Jahr Simbabwe. Höhepunkt ein Gottesdienst im Stephansdom. Die ökumenische Initiative verbindet Frauen aus christlichen Kirchen und Gemeinschaften.

Die Katholische Frauenbewegung setzt in der Fastenzeit mit der „Aktion Familienfasttag“ einen sozialen Schwerpunkt. Besonders im Fokus stehen dieses Jahr die Adivasi in Nordostindien.

Franz Hilf!, die Hilfsorganisation der Franziskaner hat im März ihr traditionelles Benefizkonzert in der Wiener Franziskanerkirche. Da rezitiert heuer Klaus Maria Brandauer, Texte von Dietrich Bonhoeffer. Der Erlös kommt heuer einem Kinderrehabilitationszentrum in Slavonski Brod in Bosnien/Ostkroatien zugute.

Sendungsgestaltung: Stefan Hauser.