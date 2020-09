Interpret: Igor Levit

Label: Sony Classical

EAN: 194397865721

Während wir uns alle derzeit wieder in der Kunst der sozialen Distanzierung üben müssen, hat der Pianist Igor Levit ein Doppelalbum veröffentlicht, das getragen ist vom Wunsch nach Begegnung und Miteinander – „Encounter“.

Dass Igor Levit ein sehr sensibler Mensch ist, nicht nur in der Musik sondern auch im Umgang mit Menschen, hat er in vielen Interviews zum politischen Geschehen oder auf seinem Twitteraccount bewiesen. Dass ihm, dem sensiblen Künstler, daher in den vergangenen Monaten die Begegnung mit anderen Menschen, mit seinem Publikum besonders abgegangen ist, liegt daher auf der Hand. Nicht weniger als 52 Hauskonzerte hat er deswegen in der Zeit der Corona-Isolation gespielt und für seine Fans ins Internet übertragen, wobei er manchmal erst knapp davor entscheiden hat, welches Repertoire er dabei spielen wird. Sehr persönlich ist nun auch die Auswahl der Musikstücke auf seinem neuen Album „Encounter“ ausgefallen, die von den Busoni Arrangements der Bach’schen und Brahms’schen Choralvorspiele bis zum letzten Klavierstück des 1987 verstorbenen Morton Feldman, „Palais de Mari“, reichen.

Igor Levit trifft immer den richtigen Ton. Schon bei den Bach/Busoni Choralvorspielen merkt man das. Wie groß doch die Unterschiede im Klang, im Zugang, in der Phrasierung sind. Mal romantisch saftig, strahlend im Klang, Dann wieder sotto voce, ja fast knochentrocken. Zurückhaltung und Ruhe sind es auch, die den Verlauf dieses Doppelalbums prägen. Gibt es in den Busoni Präludien von Bach und Brahms und Regers Bearbeitung der vier ernsten Gesänge Brahms‘ noch den einen oder anderen dynamischen Ausbruch, so klingt die zweite CD mit Julian Beckers Fassung des Reger’schen Nachtliedes und dem angesprochenen Palais de Mari von Morton Feldman gegen Ende hin langsam aber doch im Nichts aus. Von einem düsteren Album zu sprechen, wäre allerdings falsch – vielmehr liegt hier in der Ruhe die wahre Kraft. (mg)