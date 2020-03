Endlich verständlich

Bibel in Leichter Sprache

Jesus macht einen blinden Mann gesund. Das erzählt das Evangelium am 3. Fastensonntag. „Behinderte Menschen haben es schwer. Auch in der Bibel.“, sagt Fanny Neumayer, nachdem wir gemeinsam die Bibelstelle in Leichter Sprache gelesen haben. Und sie ergänzt: „Aber für Gott sind alle Menschen gleich“.

Das Sonntagsevangelium in „Leichter Sprache“ verstehen auch Menschen mit Down-Syndrom. Und Menschen mit anderen Lernschwierigkeiten. Der Theologe Claudio Ettl gehört zu dem Team, das alle Sonntagsevangelien in Leichte Sprache übertragen hat. Für radio klassik erklärt er die Regeln der sog. Leichten Sprache. Und was das für die Bibel bedeutet.

Eine Sendung in der Reihe „Achtung Bibel!“ – gestaltet von Stefanie Jeller.

Montag, 10. März 2020, 17.30-17.55 Uhr.

JAHRE DER BIBEL

Die Sendereihe „Achtung Bibel!“ ist ein radio klassik Stephansdom-Beitrag von Stefanie Jeller zu den „Drei Jahren der Bibel“ – eine Initiave des Österreichischen Katholischen Bibelwerks.

Drei Jahre der Bibel.

Bibel – Hören. Lesen. Leben

1. Dezember 2018 bis 29. Juni 2021

Österreichweite Initiativen rund um das Buch der Bücher

www.jahrederbibel.at