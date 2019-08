Home Perspektiven Energie Liebe

Über Evolution und Schöpfung im Denken von Teilhard de Chardin

Der französische Jesuit und Naturforscher Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) verbindet ein modernes Weltbild mit tiefer Spiritualität. Zu Lebzeiten durfte er seine Entdeckungen nicht veröffentlichen. „Sie sind heute aktueller denn je“, sagt der Autor Raimund Badelt. Er hat in der Reihe „Ignatianische Impulse“ einen Band über die Mystik Teilhards geschrieben. Der Titel lautet „Energie Liebe“. Darin wird deutlich: Teilhard de Chardin konnte Religion und Naturforschung zusammendenken. Schöpfung und Evolution waren für ihn kein Gegensatz. Mehr noch, in seinem Denken ist die ganze Schöpfung im Werden begriffen, in einem Prozess der Vereinigung. Die größte Kraft darin ist die Liebe.

Eine Sendung von Stefanie Jeller.

Mittwoch, 4. September 2019, 17.30-17.55 Uhr.

Literaturhinweis:

Raimund Badelt

Energie Liebe. Teilhard de Chardin – ein Mystiker der Evolution.

Reihe Ignatianische Impulse, Verlag echter, 2017.