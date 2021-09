Home CD der Woche Enescu: Complete works for Cello and Piano.

Interpreten: Rudolf Leopold, Raluca Stirbat

Label: paladino music

EAN: 9120040732028

Vor wenigen Tagen, am 19. August, hätte der rumänische Komponist und Geigenvirtuose George Enescu seinen 140. Geburtstag gefeiert. Dazu hat die unermüdliche Enescu-Forscherin und Pianistin Raluca Stirbat gemeinsam mit dem Cellisten Rudolf Leopold sämtliche Werke Enescus für Violoncello und Klavier aufgenommen.

Raluca Stirbat ist nicht nur eine, im wahrsten Sinne des Wortes, ausgezeichnete Pianistin, sondern sie beschäftigt sich auch seit vielen Jahren auf wissenschaftlichem Gebiet mit Leben und Werk des rumänischen Komponisten George Enescu. So hat sie ihre Doktorarbeit über das Klavierwerk Enescus verfasst und dazu auch sein Gesamtwerk für Klavier-solo auf CD eingespielt, die Enescu Gesellschaft in Wien ins Leben gerufen und seit 2013 setzt sie sich intensiv für die Erhaltung und Restaurierung des Enescu Wohnhauses im rumänischen Mihaileni ein. Für ihr jüngstes Enescu-Projekt, die Gesamtaufnahme des kammermusikalischen Schaffens für Violoncello und Klavier, konnte sie den Cellisten Rudolf Leopold begeistern.

Begeistert dürfen wir als Zuhörer nun sein, über die Wiederentdeckung dieser spannenden Kammermusikwerke des ausgehenden 19. Jahrhunderts bzw. der 2. Cellosonate von 1935. Jugendliche Frische und vielleicht auch jugendlicher Übermut durchwehen die erste Sonate aus dem Jahr 1898, 4-sätzig groß angelegt wie eine Symphonie. Da wollte Enescu offenbar schon zeigen, was alles in ihm steckt. Noblesse und salonhafte Eleganz dafür in Nocturne und Saltarello des damals 16-Jährigen, entstanden also 1897. Und schließlich die reife, in einer Zeit schwieriger Lebensumstände, entstandene 2. Sonate in C-Dur, die von ihrer Tonsprache schon in eine andere Richtung weist. Raluca Stirbat und Rudolf Leopold erweisen sich als ausgezeichnete Vertreter der Musik George Enescus und ich bin jetzt schon gespannt, welchem Projekt sich die Pianistin und Enescu-Spezialistin Stirbat als nächstes zuwenden wird. (mg)