Enescu: Oedipe.

Die Oper Oedipe von George Enescu war zuletzt 2004 an der Wiener Staatsoper zu erleben. Ab 11. August steht die Tragédie lyrique in vier Akten und sechs Bildern am Opern-Programm der Salzburger Festspiele. Ingo Metzmacher leitet die Wiener Philharmoniker, es inszeniert Achim Freyer, den Ödipus singt Christopher Maltman. Richard Schmitz wird nicht nur von der Premiere in Salzburg berichten, er hat sich vorab auch intensiv mit dem Werk auseinandergesetzt.

Playliste [mehr]

(c) Common Wikimedia: André Pernet (Oedipe) und Marisa Ferrer (Jocaste) in der Uraufführungsproduktion 1936 in Paris.