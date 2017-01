Home Angerichtet Enrico Panigl.

Wenn’s am Abend das gemütliche Achterl Wein sein soll, dann weiß der Stammgast und gelernte Wiener schon lange, wohin er geht. Seit 1995 betreiben Toni und Sania Buzancic das Enrico Panigl in der Schönlaterngasse. Italienische Antipasti, dazu hochwertige Weine aus der Toskana oder dem Burgenland, dazu eine urig-elegante Atmoosphäre in Holztäfelung – das Gesamtpaket ist schlichtweg gemütlich.

Enrico Panigl

Schönlaterngasse 11

1010 Wien

www.enrico-panigl.at