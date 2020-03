ensemble minui: Act 1.

Interpret: ensemble minui

Label: Ars Produktion

EAN: 4560052382905

Act 1 nennt sich die Debüt CD des ensemble minui, die kürzlich bei Ars Produktion erschienen ist. Darauf zu hören – kammermusikalische Bearbeitungen der Opern Tosca, Rusalka und Der Rosenkavalier von Puccini, Dvořák und Strauss. Ein Querschnitt, der begeistert, findet Michael Gmasz.

Ähnlich der Harmoniemusik-Tradition im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert hat der Klarinettist Stefan Potzmann für sein ensemble minui drei Opernwerke für kleine Besetzungen ohne Singstimmen arrangiert. Ähnlich deshalb, weil das ensemble minui nicht in der Besetzung der üblichen Harmoniemusik, je zwei Oboen, Klarinetten, Hörner und Fagotte, sondern in einer gemischten Zusammenstellung mit zwei Geigen, Bratsche, Cello und Kontrabass sowie mit Flöte, Klarinette, Horn und Fagott musiziert. Drei romantische Opern, in denen als zentrale Figuren drei Frauen in Erscheinung treten, wurden für die Debüt CD des Ensembles ausgewählt, nämlich Tosca von Giacomo Puccini, Rusalka von Antonín Dvořák und Der Rosenkavalier von Richard Strauss.

Die Musikerinnen und Musiker des ensemble minui, die meisten davon kennen einander seit Jahren als Kolleginnen und Kollegen des Kärntner Sinfonieorchesters und als Mitglieder des Stadttheaters Klagenfurt, wollen mit dieser CD das Repertoire für große Kammermusikbesetzung erweitern und das ist mehr als gelungen. Die Arrangements von Stefan Potzmann lassen nichts an der Dramatik und Dichte der Originalwerke vermissen, der Klang des Ensembles ist äußerst homogen und ein Lob gebührt auch der Wahl des Aufnahmeortes und den beiden betreuenden Tonmeistern. So ist ein wirklich spannendes, klanglich ausgewogenes und musikalisch mitreißendes Debüt herausgekommen, in dem die einzelnen Musikerinnen und Musiker ihre Qualitäten als Kammermusikpartner aber auch als Solistinnen und Solisten unter Beweis stellen können. Und wie in einer guten Oper, darf man sich hier nach Akt eins und einer kurzen Pause schon auf den folgenden Akt freuen! (mg)