Entdeckungen.

Afro-amerikanische Komponistinnen: sie zu entdecken mache ich Ihnen in der aktuellen Sendung leicht. Der US- amerikanische Dirigent William Garfield Walker leitet in Wien ein junges Orchester: das Nova Orchester Wien, poppig abgekürzt „NOW!“ Neben den bekannten großen Klassikern wie Sergei Prokofjevs Fünfter Symphonie heftet sich der Klangkörper auch Raritäten an die Fahne. Zu europäischen Premieren gelangten so Adoration von Florence Price und Phantom Chapel von William Grant Still.

Und es ist wieder Streaming Zeit: aus dem Lockdown melden sich die verschiedensten künstlerischen Stimmen über das Internet. Zeit, wieder genauer hinzuschauen!

Ich freue mich auf Sie! Ihre Arabella Fenyves