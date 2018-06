Home Rubato Oper rund um.

Das Team der Projektgruppe Oper rund um bringt Oper an ungewöhnlichen Orten zur Aufführung. Ab 26. Juli wird das Publikum Wolfgang Amadé Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ in den Hallen – und drum herum – der Alte Bene Fabrik in Waidhofen/Ybbs im Mostviertel erleben können. Ursula Magnes begrüßt die Regisseurin Anna Katharina Bernreitner sowie Hemma Clementi, sie gibt den Bassa Selim, als auch Paul Schweinester, er singt den Belmonte, live im Studio.

(c) Oper rund um