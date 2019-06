Kunst hören – Kunst begreifen.

Constanze Wimmer hat über 13 Jahre den Lehrgang Musikvermittlung an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz aufgebaut. Mit dem kommenden Herbstsemester wurde sie an die Kunstuniversität Graz berufen, um das Thema Kunstvermittlung inner- und außerhalb der Kunstuniversität Graz neu zu denken, neu zu positionieren. Im Gespräch mit Ursula Magnes geht es auch um Entgrenzungen in der sehr oft angestaubten Klassikwelt. Entgrenzungen, so lautet auch das Konzertprogramm mit Sven Helbig am Montag, 24. Juni im Mumuth in Graz. Ein Projekt des Studiochores der Kunstuniversität Graz unter der Gesamtleitung von Franz Jochum mit Sven Helbig höchstpersönlich, der die Live Electronics beisteuert. Im Mittelpunkt steht sein Werk „I Eat the Sun an Drink the Rain“.