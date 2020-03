Home Geschichten aus dem Archiv Epidemien in Österreich und ihre Spuren in der Musik

Aufgrund der aktuellen Situation hat Archivdirektor Otto Biba sein Thema geändert und beschäftigt sich mit Epidemien in Österreich und ihre Spuren in der Musik. Als Beispiele seien die Pest 1679 und die Cholera 1831 genannt. Und als bekanntestes Beispiel für eine „musikalische Spur“ sei an den Lieben Augustin (Bild) erinnert.

Adam Brenner: Der liebe Augustin erwacht in der Pestgrube. Gemälde von 1841