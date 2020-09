Home Rubato Bis K wie Krenek.

Rubato bietet immer wieder die Möglichkeit spannende Musiken, Neuerscheinungen, Interpretationen vorzustellen, den radio klassik Stephansdom Hörer und Hörerinnen in ganz Österreich und der Welt schmackhaft zu machen. Mit der CD Erd‘ ist Roland Neuwirth wieder zurück auf der Sänger- und Musikererde. Das radio.string.quartet.vienna hat seine Lieder gemeinsam mit ihm interpretiert – vom Feinsten was Timing und Sprachsanftheit betrifft. Das MythenEnsembleOrchestral seziert die 4. Mahler in einem Arrangement von Klaus Simon für Sopran und Ensemble. Das Goldmund Quartett ist jetzt auch schon 10 Jahre alt und überbingt ein musikalisches Tagebuch, wobei das Stück The Smile of the Flambooyant Wings von Dobrinka Tabakova sofort im Ohr hängen bleibt. Besser nicht dran ziehen. Lieber Christoph Sietzen und seinen Recuerdos de la Alhambra nachhängen und lauschen, was Elisabeth Baumer und ihr Ensemble Affinità ausgegraben hat. Eine Ersteinspielung einer Oboensonate von Giovanni Battista Ferrandini macht Lust auf mehr von der neuen CD Venice and Beyond. Bleibt ein humorvoller Beweis für Ernst Kreneks überbordende kompositorische Vielseitigkeit: Wer es wissen will, lausche Eine kleine Suite von Stücken über denselbigen Choral, verschiedenen Charakters, Op. 13a aus dem Jahr 1922.