Erfolg ist, wenn du’s trotzdem schaffst – Wie dich nichts und niemand stoppen kann.

Erfolgreiche Menschen aus allen Jahrhunderten haben einiges gemeinsam, egal ob es sich um Unternehmer, Erfinder, Künstler, Sportler oder Abenteurer handelt. Sie haben die größte Kraft in sich erkannt und sind bereit allen Hindernissen zu trotzen, die sich ihnen in den Weg stellen. Einfach ist das für niemanden. Gewinner laufen dem Erfolg niemals hinterher, sondern werden vom Erfolg eingeholt.

Wie das Durchhalten in jedem Bereich des Lebens leichter zu schaffen ist, wieso Gewinner oft die Spinner sind und wieso Lust und Leichtigkeit mehr bringen als Rackern und Aufopferung, das erklärt Thomas Brezina in der Sendung „Tipps zum Erfolg“ auf „radio klassik Stephansdom“.

Der Autor: Thomas Brezina steht für Erfolg. Die weltweite Gesamtauflage seiner Bücher hat 40 Millionen weit überschritten. Waren sein ursprüngliches Publikum Kinder, so sind es mittlerweile auch Erwachsene. Seit 30 Jahren erreichen seine Abenteuerserien, Romane und Ratgeber Spitzenplätze auf den Bestsellerlisten. Sein Weg erscheint vielen so einfach und problemlos, war aber gepflastert von Hindernissen. Heute will er weitergeben, wie er gelernt hat, es trotzdem zu schaffen, um damit vielen Menschen Mut zum eigenen Erfolg zu machen.