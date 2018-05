Home Rubato Erik Werba 100.

Heuer jährt sich der Geburtstag des großen österreichischen Liedbegleiters Erik Werba zum 100. Male. Irmgard Seefried, Christa Ludwig, Walter Berry, Arleen Auger, Edita Gruberova, und unzählige andere Sängerinnen und Sänger schätzten seine Künste während seiner jahrzehntelangen Laufbahn. Auch als Lehrer prägte Erik Werba die Musiklandschaft Österreichs auf nachhaltige Weise. Zudem bekundete er seine Liebe zur Klassik im Fernsehen: In der Sendung Freude an Musik unterhielt er das österreichische Publikum in den 60er und 70er Jahren. Am Sonntag leitet sein Sohn Prof. Michael Werba eine Gedenkveranstaltung im Wiener Musikverein, bei der unter anderem Daniel Barenboim und Christa Ludwig zu Gast sein werden.