Erinnerung an einen Freund.

Am kommenden Freitag, den 5. Februar, jährt sich der Todestag von Rudi Pietsch zum ersten Mal. Michael Gmasz, der über 20 Jahre lang mit ihm in der Musikgruppe Die Tanzgeiger gespielt hat, möchte mit einigen persönlichen Erinnerungen und Gedanken an den Musikanten, den Lehrer aber vor allem an den Freund Rudi Pietsch erinnen.

Bild © privat/Heanzen Quartett, Mai 1999, R. Pietsch, M. Gmasz, F. Pietsch-Stockhammer, S. Gross-Paul.