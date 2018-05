Wie soeben über die Austria Presse Agentur gemeldet wurde, ist Heinrich Kraus heute, am Donnerstag, 24. Mai 2018 verstorben:

Wien (APA) – Der Wiener Theater-Doyen Heinrich Kraus, der im Laufe seiner Karriere am Burgtheater und am Reinhardt-Seminar wichtige Funktionen bekleidete und von 1984 bis 1987 als Direktor das Theater in der Josefstadt leitete, ist heute, Donnerstag, in Wien gestorben. Das gab das Theater, dessen Ehrenmitglied Kraus seit 2003 war, am Nachmittag bekannt. Er wurde 94 Jahre alt.

Auf ausdrücklichen Wunsch von Heinrich Kraus wird die Sendereihe Ich habe viel Glück gehabt wie geplant fertig ausgestrahlt.

r.i.p.

Chefredakteur Christoph Wellner im Namen des Teams von radio klassik Stephansdom.

Heinrich Kraus, Jahrgang 1923, war Kultur- und vor allem Theatermanager. Er erlebte aus nächster Nähe den Zweiten Krieg und seine Auswirkungen, den Wiederaufbau, die Höhenflüge und die Tiefpunkte des Burgtheaters und des Theaters in der Josefstadt mit. Als Verwaltungs- und Vizedirektor der Burg und Direktor der Josefstadt prägte er die Wiener Theaterszene jahrzehntelang. Sein bewegtes Leben fasste er in einem Buch zusammen, unter dem Titel Es hat viel Platz in 90 Jahren (Verlag Lehner). Episoden daraus erzählte er Bernadette Spitzer.

Im vierten Teil der Sendereihe erzählte Heinrich Kraus von seiner Zeit am Burgtheater in den 60er-Jahren. Er verriet, wie das Burgtheater die griechische Prinzessin Irene zum Lachen gebracht hat, wieso eine Treppe im Theater bedeutsam für das Zustandekommen einer großen Tournee wurde und wieso in Frankreich ein Gesetz für das Burgtheater umgeschrieben wurde. Die Sendung gestaltete Bernadette Spitzer

Weitere Sendetermine: 9./11. Juni und 23./25. Juni.