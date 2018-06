Erinnerungen eines Theatermannes (5)

Heinrich Kraus, Jahrgang 1923, war Kultur- und vor allem Theatermanager. Er erlebte aus nächster Nähe den Zweiten Krieg und seine Auswirkungen, den Wiederaufbau, die Höhenflüge und die Tiefpunkte des Burgtheaters und des Theaters in der Josefstadt mit. Als Verwaltungs- und Vizedirektor der Burg und Direktor der Josefstadt prägte er die Wiener Theaterszene jahrzehntelang. Sein bewegtes Leben fasste er in einem Buch zusammen, unter dem Titel Es hat viel Platz in 90 Jahren (Verlag Lehner). Episoden daraus erzählte er Bernadette Spitzer.

In der vergangenen Folge erzählte Heinrich Kraus Episoden aus seiner Zeit am Burgtheater, an das ihn sein Freund Ernst Häussermann 1961 geholt hatte. Heute wandert er weiter in die Josefstadt, seiner letzten beruflichen Station, denn diesem Haus blieb Kraus bis zu seinem Tod am 24. Mai dieses Jahres eng verbunden. Wieso Klaus Maria Brandauer erheblich zur Modernisierung des Gebäudes beitrug und welche Kraus schwerste Stunden im Theater waren, hat er Bernadette Spitzer für den fünften Teil seiner Lebenserinnerungen erzählt.

Letzte Folge: 23./25. Juni