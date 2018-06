Erinnerungen eines Theatermannes (6)

Heinrich Kraus, Jahrgang 1923, war Kultur- und vor allem Theatermanager. Er erlebte aus nächster Nähe den Zweiten Krieg und seine Auswirkungen, den Wiederaufbau, die Höhenflüge und die Tiefpunkte des Burgtheaters und des Theaters in der Josefstadt mit. Als Verwaltungs- und Vizedirektor der Burg und Direktor der Josefstadt prägte er die Wiener Theaterszene jahrzehntelang. Sein bewegtes Leben fasste er in einem Buch zusammen, unter dem Titel Es hat viel Platz in 90 Jahren (Verlag Lehner). Episoden daraus erzählte er Bernadette Spitzer.

„Ich habe viel Glück gehabt“ ist ein Satz, den Heinrich Kraus oft aussprach, als er Bernadette Spitzer von seinem erfüllten Leben erzählte. Im abschließenden Teil der sechsteiligen Reihe geht es um seine letzten, schwierigen Jahre als Direktor des Theaters in der Josefstadt und um alles, was danach kam – denn das war viel!