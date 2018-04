Heinrich Kraus, Jahrgang 1923, war Kultur- und vor allem Theatermanager. Er erlebte aus nächster Nähe den Zweiten Krieg und seine Auswirkungen, den Wiederaufbau, die Höhenflüge und die Tiefpunkte des Burgtheaters und des Theaters in der Josefstadt mit. Als Verwaltungs- und Vizedirektor der Burg und Direktor der Josefstadt prägte er die Wiener Theaterszene jahrzehntelang. Sein bewegtes Leben fasste er in einem Buch zusammen, unter dem Titel Es hat viel Platz in 90 Jahren (Verlag Lehner). Episoden daraus erzählte er Bernadette Spitzer.

In der ersten Sendung der sechsteiligen Sendereihe spannt er den Bogen von seinem Großvater, dem Direktor des Tiergartens Schönbrunn, und dessen Beziehung zum Kaiser, über Erinnerungen an die Eröffnung der Großglockner-Hochalpenstraße und das Fußball-Wunderteam bis hin zu dem Tag, an dem er beschloss, für das Theater arbeiten zu wollen. Erinnerungen an seine Schulzeit während des Kriegs und den Brand der Staatsoper, den er miterlebte, lassen Zeitgeschichte lebendig werden.

Weitere Sendetermine: 28./30. April, 12./14. Mai, 26./28. Mai, 9./11. Juni und 23./25. Juni.