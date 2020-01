Home Perspektiven Erinnerungskultur heute.

Am 27. Jänner 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Zeitzeugen der grauenhaften Erlebnisse leben immer weniger. Was das für die Erinnerungskultur bedeutet, schildert die Historikerin Claudia Kuretsidis-Haider vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands. In der Sendung erinnern wir auch an erst in jüngerer Vergangenheit Verstorbene der damaligen Ereignisse. Gestaltung: Stefan Hauser.