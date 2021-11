Home Lebenswege Ernst Geiger.

Er hat tief in menschliche Abgründe geblickt und was er gesehen hat, verfolgt ihn manchmal bis in seine Träume. Ernst Geiger hat in den aufsehenerregendsten Fällen der letzten Jahrzehnte ermittelt: Serienmörder Jack Unterweger, die entführte Natascha Kampusch, die geraubte goldene Saliera und die Favoritner Mädchenmorde, die 1988, 1989 und 1990 ganz Wien erschütterten. In der „Saunaaffäre“ geriet er selbst unter Verdacht. In den Lebenswegen erzählt er von Tiefpunkten, Erfolgen und der dunklen Seite der Menschheit.

Eine Sendung von Monika Fischer.