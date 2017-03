Brillianter Pianist, außergewöhnlicher Dirigent und bedeutender Lehrer (die Schülerschar weist illustre Namen auf wie Annie Fischer, Géza Anda, György Cziffra und Ferenc Fricsay); dass Ernst von Dohnányi, resp. Ernö Dohnányi noch Zeit zum Komponieren fand, grenzt fast an ein Wunder. 48 mit Opuszahlen versehene Werke wurden es schlussendlich, sämtlich in einem romantischem Stil, der ihm den Beinamen „der ungarische Brahms“ einbrachte. Immerhin riss sein Klavierquintett h-Moll, op. 1 noch den Original-Brahms zu begeisterten Äußerungen hin, was damals für einen jungen Komponisten einem Ritterschlag gleichkam. Im Gegensatz zu seinen Kollegen Kodály und Bartók verwendete der 1877 in Budapest geborene Dohnányi auch in späteren Jahren weniger Motive und Themen aus der ungarischen Folklore, sondern schöpfte lieber aus Eigenem und blieb dabei stets der österreichisch-deutschen Musiktradition verhaftet.

Am Programm des Klaviermusik-Abends stehen zwei Klavierwerke, die im Abstand von rund 40 Jahren entstanden sind. Die Sammlung von zehn Bagatellen unter dem Titel „Winterreigen“ schrieb er 1905, das Klavierkonzert Nr. 2 1946/47. In einer Aufnahme von 1956 spielte der Komponist sein Zweites Klavierkonzert mit dem Royal Philharmonic Orchestra unter Sir Arian Boult ein. Hören Sie selbst, ob der damals bereits 69jährige auch da dem von ihm vertretenen romantischen Virtuosen-Ideal, bei dem es mehr auf Einfall, Spontanität und mitreißende Wiedergabe ankam als auf Beherrschung von Technik, treu geblieben ist. Dohnányis Motto lautete schließlich nicht umsonst: „Wo Gefahr am größten, da Pedal am nächsten.“