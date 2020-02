Home Perspektiven Erzabt Korbinian Birnbacher

Ein Aschermittwochsgespräch

Das Aschenkreuz ist ein Symbol der Vergänglichkeit, aber auch der Reinigung, so Korbinian Birnbacher, der Erzabt des Stiftes St. Peter in Salzburg. Er ist seit kurzem erster Vorsitzender der neuen Österreichischen Ordenskonferenz, einem Zusammenschluss der Frauen- und Männerorden.

Stefanie Jeller hat Korbinian Birnbacher in Salzburg besucht. Sie hat mit ihm u.a. über die Aschermittwochsfeier gesprochen, über seinen frühen Eintritt ins Kloster, über die Missbrauchskrise in der Kirche und über die neu renovierte Stiftskirche. Das freischwebende Kreuz über dem neuen, modernen Altar wird die Osternacht mit ihrer Lichtsymbolik in diesem Jahr zu einem besonderen Ereignis machen.

Mittwoch, 26. Februar 2020, 17.30 Uhr.

Eine Sendung von Stefanie Jeller.