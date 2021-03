Home Passionswege Es kommt in Wellen.

Nichts kann man festhalten. Natalie Bordt-Weinrich hat das schon früh erfahren. Als Halbwüchsige hat sie ihren Vater verloren. Ihre Großeltern wurden in Auschwitz ermordet. Vor drei Jahren starb ihr Mann an Krebs. Von ihren dunklen Zeiten und ihrem Weg zurück ins volle Leben, erzählt sie in den Passionswegen von Monika Fischer.

In der Sendung hören Sie u.a. Musik von Lancy Falta , Buku Weinrich und Zipflo Weinrich.