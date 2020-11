Home Brusattis Beethoven Frühes und Letztes.

Am Leopolditag präsentiert Otto Brusatti in seiner besonderen Beethoven-Reihe ein frühes und ein letztes Werk des Meisters. Grigory Sokolov interpretiert die Klaviersonate op. 2/3 in C-Dur – sehr frei angelegt in den Phrasen. Live aufgenommen in der Mozart Hall de Auditorio de Zaragoza am 20. Juni 2019. Ein Gruß aus Spanien. Das letzte Streichquartett in F-Dur op. 135 wird vom ungarischen Bartók Quartet gespielt. Dieser letzte Satz: „Der schwer gefasste Entschluss. Muss es sein? Es muss sein!“ Eine Direktive. Für einen Vergleich bezüglich des zweiten Satzes Vivace, wie aus einer Walpurgisnacht entwischt, sorgt das LaSalle Quartet. Exemplarisch.