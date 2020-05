Home Startseite Es war einmal…

Während Blicke in die, auch fernere, Zukunft derzeit noch den Faktor des Ungewissen in sich bergen, lässt sich genüsslich in bereits Vergangenem schwelgen. Michael Gmasz hat sich für die Mai-Ausgabe der Sendereihe Takt.Gefühl verschiedene historische Aufnahmen der Wiener Symphoniker herausgesucht, die ihre teils enge Verbindung zu Dirigentenpersönlichkeiten vergangener Tage zeigen. Sergiu Celibidache, Joseph Keilberth, Otto Klemperer, Lovro von Matačić (1981 von den Wiener Symphonikern mit dem Anton-Bruckner-Ring geehrt wurde!) – um nur einige wenige zu nennen.