Home Rubato Es war einmal…

Am 6. April 1943 veröffentlichte Antoine de Saint-Exupéry im New Yorker Exil sein Buch Der kleine Prinz. Es sollte zu einem der meistgelesenen Kinderbücher überhaupt werden. Die Geschichte des sympathischen kleinen blonden Mannes wurde in über 180 Sprachen und Dialekte übersetzt und begeistert nach wie vor kleine und auch größere Kinder. Michael Gmasz hat sich aus Anlass des 75. Jahrestages der Veröffentlichung auf die Suche nach Märchenhaftem im Musikbereich begeben und ist bei einigen Neuerscheinungen fündig geworden. Märchenerzählungen mit und ohne Worte von Schumann und Saint-Saëns, mit Bill Murray und Jan Vogler, teils kindgerecht, teils eher für erwachsenere Kinder.