Home Rubato Wir haben keine Grenzen.

„Wir haben keine Grenzen“, sagt Paavo Järvi über sein Estonian Festival Orchestra. Und das betrifft sowohl den Qualitätsanspruch als auch die internationale Besetzung der einzelnen Instrumentengruppen. Am 23. Jänner kommen die Musikerinnen und Musiker ins Wiener Konzerthaus, im Rahmen ihrer ersten Europa-Tournee. Ursula Magnes hat vorab in Pärnu mit dem Dirigenten, mit Konzertmeister Florian Donderer und dem jungen Musiker Andres Kaljuste gesprochen. Dazu gibt es Empfehlungen, welche Stücke an Estnischer Musik unserer Hörerinnen und Hörer kennen sollten.