2018 wird in Estland 100 Jahre Republik gefeiert. Aus diesem Anlass gibt es auch die erste große Europa-Tournee des aufstrebenden Estonian Festival Orchestra mit Gründer und Mentor Paavo Järvi. Am 23. Jänner kommt der frische Klangkörper in das Wiener Konzerthaus. Vorab bieten wir im Rahmen der Estnischen Woche Musik von Arvo Pärt, Veljo Tormis, Eduard Tubin, Erkki Sven-Tüür und vielen mehr. Im Rubato am 8. Jänner kommen Paavo Järvi, Konzertmeister Florian Donderer und der junge estnische Musiker Andres Kaljuste zu Wort.

(c) Kaupo Kikkas