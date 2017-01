Über die Musik kann man viel über andere Kulturen lernen. Und um andere Kulturen kennenzulernen, braucht man gar nicht weit fahren! Prof. Ursula Hemetek weiss das ganz genau, denn sie leitet das Institut für Ethnomusikologie an der mdw. Eine geheimnisvolle Frau, die in einer fremden Sprache ein Lied auf der Reichsbrücke sang, hat es ihr zu Beginn ihrer Laufbahn angetan. Die Neugierde erwachte und seitdem fragt Frau Hemetek bei den verschiedensten Musikern und Musikerinnen nach, was sie musizieren und warum.

