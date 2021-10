Home Rubato Etienne Dupuis.

Figaro, Figaro, Fiiiiiigaro: der kanadische Bariton Etienne Dupuis ist momentan hoch im Kurs an der Wiener Staatsoper! Aktuell singt er den vergnügten Barbiere di Siviglia in der Neuproduktion der Rossini Oper im Haus am Ring. Und beweist, das Stimme und Schauspiel ganz gut zueinander passen können! Als Valentin zeigt er sich dann ab Ende des Monats in Wien von eine ganz anderen Seite, nämlich in Gounods Faust. Überhaupt hat Etienne Dupuis viele Rollen drauf, wie die internationalen Rufe von Paris bis zur New Yorker MET beweisen: es wird eine lustige Stunde, live mit Etienne Dupuis!

Fotokredit: (c) Wiener Staatsoper/ Michael Pöhn