Euer Beethoven – Runde 2!

Euer Beethoven: Jeden 3. Samstag im Monat bietet der Beethoven-Reigen etwas Besonderes. Im Konzert am Vormittag spielen wir die beliebtesten Beethoven-Aufnahmen unserer Hörerinnen und Hörer. Wählen Sie für den zweiten Termin am 15. Februar, 10.05-12.00 Uhr aus jeweils fünf Aufnahme des Tripelkonzertes C-Dur op. 56 und der Symphonie Nr. 7 in A-Dur op. 92.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir Beethoven-CDs! Wir freuen uns auf Ihre Wahl für das Konzert am Vormittag am 15. Februar, 10.05-12.00 Uhr

