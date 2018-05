Normalerweise zieht es ja viele Pianisten von Europa ins gelobte Land (in diesem Fall: Amerika), bei Eugenie Russo war es umgekehrt. Die New Yorkerin kam 1976 nach Wien – und blieb auch nach Beendigung ihres Studiums. Unterrichtet wurde sie von Carmen Graf, Elisabeth Leonskaja und Hans Graf, ab 1991 wurde sie selbst zur Lehrerin. Zunächst als Abteilungsleiterin für Tasteninstrumente am Josef Matthias Hauer Konservatorium in Wiener Neustadt, seit 1997 auch als Professorin der „Vienna International Pianists Academy“. Betrachtet man ihre drei auf paladino music veröffentlichten Alben könnte man diese als Russos persönliche 3 Cs: Clara Schumann: Piano works – Copland: Piano works – Crossing Borders. Crossing Borders ist denn auch ein Stichwort, das gut zu dieser Künstlerin passt: ihr Repertoire bewegt sich von Bach bis Bartók, ihre Instrumentenwahl vom historischen Streicher-Flügel Clara Schumanns aus dem Jahr 1868 bis zu modernen Klavieren und nicht zuletzt kann man das Überschreiten von Grenzen regional verstehen, ist Russo doch weltweit als Solistin und Gastdozentin unterwegs. Musik von Brahms, Copland und Debussy, interpretiert von einer Grenzgängerin.

Inhalt teilen