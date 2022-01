Home Aktuell 50 Jahre Europahymne

Am 19. Jänner 1972 hat der Europarat in Strasbourg den vierten Satz der IX. Symphonie („Die Ode an die Freude“) von Ludwig van Beethoven zur Europahymne erklärt. Anton Salesny, Europabeauftragter des Katholischen Laienrates Österreichs, berichtet.

Die Wiege der Hymne liegt in Baden bei Wien. Dass seine Melodie einmal die europäische Staatengemeinschaft repräsentieren würde, konnte Beethoven freilich nicht ahnen. In den Sommermonaten zwischen 1821 und 1823 wohnte Beethoven in Baden in der Rathausgasse 10, um an seiner IX. Symphonie zu arbeiten. Heute befindet sich unter dieser Adresse das Museum „Beethovenhaus Baden“.

Vor 50 Jahren am 19.01.1972 waren 3 Österreicher maßgeblich beteiligt.

In einem Brief vom 24. Juli 1971 versuchte der damalige Generalsekretär des Europarates Dr. Lujo Toncic-Sorinj – vordem Österreichs Außenminister – den österreichischen Dirigenten Herbert von Karajan für die Idee einer Europahymne zu begeistern. Der Ausschuss für Raumordnung und Gemeindefragen des Europarats hatte kurz zuvor, am 9. Juli 1971, in Westberlin stattgefunden und den Weg für eine Europahymne vorgegeben. Diesem Berliner Beschluss wurde am 19. Jänner 1972 vom Ministerrat des Europarates zugestimmt und damit konnte der Auftrag an Herbert von Karajan ergehen.

Am 5. Juli 1972 spielte Herbert von Karajan für die „Deutsche Grammophon“ seine Fassung der Europahymne basierend auf der IX. Symphonie von Ludwig van Beethoven mit den Berliner Philharmonikern ein.

Das österreichische Mitglied des Bundesrates aus der Steiermark bzw. ehemalige Gymnasialprofessor Dr. Josef Reichl hatte als Mitglied des Ausschusses für Raumordnung und Gemeindefragen des Europarates einen entscheidenden Anteil an der Realisierung der Europahymne.

