Euryanthe ist eine wunderbare, romantische Oper. Warum sie ein Schattendasein führt, untersucht Richard Schmitz in der aktuellen Ausgabe seiner Sendereihe. Da gibt es viele Aspekte. Wenn man sich näher mit Carl Maria von Webers Euryanthe beschäftigt, kann man diese Oper nur lieben! Auch Joan Sutherland und Jessye Norman haben das erkannt. Auch Maria Reining und Elena Prokina sind mit Feuereifer bei der Sache. Nicolai Gedda und Josef Traxel genießen die schönen Romanzen. Premiere am Theater an der Wien ist am 12. Dezember.

