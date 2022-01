Woche 31. Jänner bis 5. Februar 2022

„Wir stürzen uns in eine Woche voller überraschender Figuren: Wir werden vielen Kindern begegnen und überraschend viele Frauen kennenlernen. Und ich bin mir sicher, man entdeckt bei all diesen Figuren noch Neues und vielleicht auch Inspirierendes“, sagt Theologin Eva Puschautz, die in dieser Woche auf radio klassik Stephansdom mit dem „Impuls für den Tag“ zu hören ist.

Eva Puschautz ist prae-doc Assistentin im Fachbereich Neues Testament der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Wien und Sängerin.

Montag, 31. Jänner 2022

Wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen.

(Mt 18, 1-5)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Dienstag, 1. Februar 2022

Mädchen, ich sage dir, steh auf!

(Mk 5, 21-43)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Mittwoch, 2. Februar 2022

Meine Augen haben das Heil gesehen.

(Lk 2, 22-40)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Donnerstag, 3. Februar 2022

Er begann, die Zwölf auszusenden.

(Mk 6, 7-13)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Freitag, 4. Februar 2022

Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden.

(Mk 6, 14-29)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.

Samstag, 5. Februar 2022

Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.

(Lk 9, 23-26)

Die Bibeltexte zum Tag finden Sie hier.