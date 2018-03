Home Evangelium Evangelium, 1. April 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium vom Ostersonntag, 1. April 2018

Johannes 20,1.11-18

Heute, am Morgen des Ostertages, steht eine Frau im Mittelpunkt. Sie ist die erste, die Jesus lebendig gesehen hat. Sie ist die erste Zeugin der Auferstehung. Sie ist die erste Botin der freudigen Nachricht: Jesus lebt! Er ist nicht mehr im Grab! Er ist auferstanden! Diese Frau heißt Maria, wie die Mutter Jesu. Sie stammt aus einem Städtchen am See Genesareth, aus Magdala.