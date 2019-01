Home Evangelium Evangelium, 1. Jänner 2019

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 1. Jänner 2019.

Lukasevangelium 2, 16-21

Das neue Jahr beginnt mit vielen guten Wünschen, einigen guten Vorsätzen und einer großen Hoffnung. Die eine große Hoffnung heißt Frieden. Frieden in den vielen Krisen- und Kriegsgebieten der Erde. Frieden in unserem Land. Und Frieden unter uns, in Ehe, Familie und Beruf. Nicht zufällig ist der 1. Jänner der „Weltfriedenstag“. Denn ohne Frieden sind alle guten Wünsche für das Jahr 2019 vergeblich.