Home Evangelium Evangelium, 1. Jänner 2022 – Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 1. Jänner 2022.

Lukas 2,16-21

Als acht Tage vorüber waren … So heißt es im heutigen Evangelium. Vor acht Tagen war Weihnachten, die Geburt Jesu. Heute ist der Neujahrstag. Alle wünschen einander ein gutes Neues Jahr. Viele freuen sich auf das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Es ist ein so schönes Stück österreichischer Kultur. Um ein Stück Kultur geht es auch im Evangelium, das an Neujahr gelesen wird.