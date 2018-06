Home Evangelium Evangelium, 1. Juli 2018

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 1. Juli 2018.

Markus 5,21-24.35b-43

Es beginnt mit einer großen Bitte. Ein Vater bittet um das Leben seines sterbenskranken Kindes. Jairus, der Vorsteher der örtlichen Synagoge, fleht Jesus an: „Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt.“ Wie viele solcher Bitten hat Jesus in den wenigen Jahren seines öffentlichen Wirkens gehört! Viele hat er erfüllt, hat Kranke geheilt. Und da sich diese gute Nachricht wie ein Lauffeuer im ganzen Land verbreitete, kamen die Menschen von überallher mit ihren Kranken, alle voll Hoffnung auf Heilung.