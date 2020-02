Home Evangelium Evangelium, 1. März 2020.

Matthäus 4,1-11

Am Anfang der Fastenzeit steht immer das Evangelium vom Fasten Jesu in der Wüste. Vierzig Tage hat Jesus in der Wüste nahe am Toten Meer verbracht. Deshalb dauert die Fastenzeit der Christen ebenfalls vierzig Tage, vom Aschermittwoch bis Ostern. Doch kaum jemand fastet so radikal wie Jesus. Es wäre wohl auch nicht zu verantworten, so lange völlig ohne Nahrung zu bleiben. Wie dann aber sinnvoll die Fastenzeit leben?