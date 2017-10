Home Evangelium Evangelium, 1. Oktober 2017

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 1. Oktober 2017

Matthäus 21,28-32

Auf die Taten kommt es an, nicht auf die Worte. Das ist im Kern die Botschaft Jesu im heutigen Evangelium. Das Beispiel, das Jesus nennt, ist so einleuchtend, dass es eigentlich keiner Erklärung bedarf. Der eine Sohn sagt „Ja“ zum Auftrag des Vaters, tut dann aber nicht, was er zugesagt hat. Der zweite Sohn sagt „Nein“, tut dann aber doch das, worum ihn sein Vater gebeten hat. Auf das Tun kommt es an, nicht auf die Worte.