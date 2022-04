Home Evangelium Evangelium, 10. April 2022.

Gedanken zum Evangelium von Kardinal Christoph Schönborn, am 10. April 2022.

Lukas 19,28-40

In Rom steht auf dem Forum Romanum, nicht weit vom Kolosseum, der Titusbogen. Er wurde zu Ehren des Kaisers Titus errichtet. Er erinnert an dessen triumphalen Einzug in Rom nach seinem Sieg im Jüdischen Krieg, in dem im Jahr 70 auch der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Auf der Innenseite des Titusbogens ist der Triumphzug des Kaisers dargestellt, der gefangene Juden und die kostbaren Geräte aus dem Tempel mit sich führt. Kriege waren immer schon grausam.