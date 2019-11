Home Evangelium Evangelium, 10. November 2019.

Gedanken von Kardinal Christoph Schönborn zum Evangelium, 10. November 2019.

Lukas 20,27-38

Die Bibel lädt zum Teilen ein, zum Austausch, zum Gespräch. Wer sich auf die Bibel einlässt, bekommt Lust darauf, die eigenen Erfahrungen beim Bibellesen mit anderen zu teilen. In vielen Gemeinden gibt es Bibelrunden. Man trifft sich regelmäßig, liest miteinander eine Bibelstelle, betrachtet sie, lässt sie auf sich wirken und tauscht dann darüber aus: Was sagt dir, was sagt mir dieser Abschnitt aus der Bibel? Wie ist er zu verstehen? Was bedeutet er für unser Leben? So wird das Wort der Bibel für uns zum lebendigen Wort Gottes, das uns prägt und verwandelt.